«Росатом» получил лицензию на строительство четвертого энергоблока АЭС в Турции

Лицензию на строительство четвертого блока АЭС в Турции получил "Росатом". Фото: REUTERS

Лицензию на строительство четвертого блока турецкой АЭС «Аккую» получила компания «Аккую нуклеар», которая является предприятием корпорации «Росатом». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АО «нуклеар», передает ТАСС.

«Получение лицензии позволяет приступить к выполнению всех строительно-монтажных работ на блоке, включая объекты обеспечения ядерной безопасности», - говорится в сообщении.

Теперь компания сможет начать строительство всех объектов реакторного и турбинного островов энергоблока.

«Мы сейчас готовы к развертыванию работ на всех четырех энергоблоках. В начале следующего года приступаем к сооружению фундаментной плиты зданий ядерного острова», - рассказала генеральный директор АО «Аккую нуклеар» Анастасия Зотеева.

АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции по российскому проекту. На сегодняшний день это одна из крупнейших атомных строек в мире.

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