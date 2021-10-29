Песков заявил, что Кремль не решает вопрос об обязательной вакцинации детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос об обязательной вакцинации детей не входит в компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это должны все-таки специалисты, а не Кремль выносить решения относительно детской вакцинации и целесообразности тех или иных режимов», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Как писал сайт kp.ru, ранее Песков сообщил, что решений об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не принималось.

Тем временем главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова рассказала, что дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией в сравнении с показателями 2020 года.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено 39 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за сутки от инфекции в стране скончались 1 163 человека, что является рекордом с начала пандемии, а общее количество летальных исходов выросло до 236 220.