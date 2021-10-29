Песков заявил, что России не удалось договориться с Молдавией о поставках газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с переговорами России и Молдавии о поставках газа. Их очередной этап прошел 22 октября и закончился безрезультатно. Москва предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, Кишинев настаивал на цене в два раза ниже рыночной.

Как отметил Дмитрий Песков в ходе традиционной пресс-конференции, вопрос о новом контракте с Молдавией остается нерешенным.

"Де-факто договориться не удалось. Существует растущая задолженность, вопрос о новом контракте остается", - сообщил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, Молдавия не хочет оказаться в положении, когда нужно выбирать между дешевым газом и дружбой с Евросоюзом, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Как сказала глава молдавского правительства, в течение нескольких недель "друзья Кишинева должны активизировать усилия" для помощи стране.