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Политика29 октября 2021 12:54

Песков заявил, что России не удалось договориться с Молдавией о поставках газа

Очередной этап переговоров прошел 22 октября и закончился безрезультатно
Наталья Смирнова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с переговорами России и Молдавии о поставках газа. Их очередной этап прошел 22 октября и закончился безрезультатно. Москва предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, Кишинев настаивал на цене в два раза ниже рыночной.

Как отметил Дмитрий Песков в ходе традиционной пресс-конференции, вопрос о новом контракте с Молдавией остается нерешенным.

"Де-факто договориться не удалось. Существует растущая задолженность, вопрос о новом контракте остается", - сообщил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, Молдавия не хочет оказаться в положении, когда нужно выбирать между дешевым газом и дружбой с Евросоюзом, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Как сказала глава молдавского правительства, в течение нескольких недель "друзья Кишинева должны активизировать усилия" для помощи стране.