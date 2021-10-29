Члены крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* получили от 12 до 17 лет заключения Фото: Андрей МИРЕЙКО

Южный окружной военный суд приговорил участников террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, действовавших в Крыму.

Члены организации получили от 12 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили журналистам в суде. Установлено, что участники группировки в 2017 году организовали в Бахчисарае структурное подразделение «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* и склоняли местных жителей к участию в террористической организации. Кроме того, они проводили конспиративные собрания, на которых изучали идеологию террористов.

Как рассказали в суде, подсудимые свою вину не признали и могут обжаловать приговор.

Напомним, ранее сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии провели в Москве и Московской специальную операцию и задержали двух главарей и шестерых активных участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

*Запрещенная в России террористическая организация