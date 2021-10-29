Россиянам дали советы по безопасности в период удаленной работы

Глава Avast в России и СНГ рекомендовал регулярно сканировать устройства на наличие вредоносных программ и обновлять программное обеспечение Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фролов в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал, что в период удаленной работы, обеспечение безопасности в сети становится главным приоритетом.

"Чтобы избежать негативных ситуаций, сотрудникам, работающим удаленно, следует использовать устройства с наличием средств контроля безопасности. Также необходимо следить за защитой интернет-подключения - сейчас большая часть сотрудников не уделяют этому особого внимания", - рассказал эксперт.

Фролов рекомендовал россиянам регулярно сканировать устройства на наличие вредоносных программ и обновлять программное обеспечение, так как злоумышленники могут с легкостью воспользоваться дырами в устаревших версиях ПО.

Эксперт по финансам, генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев рассказывал, как удалёнка повлияла на рабочий процесс в компаниях. По его словам, людям стало "объективно тяжелее работать".

"Смешались рабочие и бытовые процессы, рабочий день перестал быть нормированным, многие вообще отказались от отдыха в этих условиях. В итоге - выгорание и стресс", - заявил специалист RT.

Ранее аналитики выяснили, что на данный момент полностью удаленно трудятся 11% россиян, еще 6% на гибридном формате, то есть чередуют дом и офис. Дистанционные сотрудники, которые составляют 37%, предполагают, что после окончания пандемии коронавируса работодатель восстановит прежний режим работы из офиса, передает ФАН.