Криптовалюта SQUID по мотивам сериала "Игра в кальмара" подорожала в 25 раз за сутки

Стремительный взлет криптовалюты SQUID связывают с популярностью сериала Фото: REUTERS

Созданная по мотивам южнокорейского сериала "Игра в кальмара" криптовалюта SQUID всего за сутки подорожала в 25 раз – до 2,2 доллара, в четверг, 29 октября, сообщает телеканал CNBC.

В пятницу рост продолжился, но уже не настолько стремительный. Так, по данным площадки CoinMarketCap на 13:15 (мск) SQUID оценивается в 4,7 доллара.

Эксперты связывают необычайно стремительный взлет стоимости валюты именно с популярностью сериала и предупреждают о том, что подобные инвестиции связаны с риском потери средств.

Кроме того, некоторые из владельцев новой криптовалюты рассказывают о невозможности продать ее на платформе. Предположительно, речь идет об антидемпинговых ограничениях разработчиков, о которых написано в белой книге, посвященной криптовалюте.

Вместе с тем SQUID активно используют в качестве игровой валюты в онлайн-играх по мотивам сериала. В частности, для вступительных взносов за участие в раунде.