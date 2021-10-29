Посол США в РФ вернется в Москву через несколько недель

Американский посол в РФ вернется в Москву через несколько недель. Фото: wikipedia.org.

Американский посол в России Джон Салливан временно уехал из России. Салливан находится в Вашингтоне, сообщает ТАСС в пятницу, 29 октября, со ссылкой на американскую дипмиссию.

Джон Салливан, предположительно, вернется в Россию через несколько недель. Дипломат собирается провести в США свой отпуск.

«На этой неделе он находится в Вашингтоне. Затем он будет в отпуске. Ожидаем, что он вернется [в Москву] через несколько недель», - сообщил агентству источник в дипмиссии.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга сообщило, что дипломатическое присутствие США в России может быть сведено к осуществлению лишь технических функций, уточняет ТАСС.

Джон Салливан представляет интересы США в России с января 2020 года. Он сменил на этом посту Джона Хантсмана. Ранее Салливан был первым заместителем госсекретаря США.