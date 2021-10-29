Ливан запросил у России фото со спутников, сделанные в день взрыва порту Бейрута в 2020 году Фото: REUTERS

Президент Ливана Мишель Аун запросил у России фотографии со спутников, которые были сделаны в день взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года.

«Президент Аун официально попросил посла России проинформировать его страну о желании Ливана получить снимки со спутников, сделанные в день взрыва в порту Бейрута», – сообщается в Twitter канцелярии президента Ливана.

Как писал сайт kp.ru, 4 августа 2020 в порту Бейрута в результате взрыва судна с фейерверками пострадали более сотни человек. Множество зданий было разрушено, в домах обрушились потолки и перекрытия, от взрывной волны разбились окна, пострадали также транспортные средства. По словам очевидцев, грохот был слышен даже в 20 километрах от города. На ликвидацию последствий ЧП власти бросили армию и все силы экстренных служб. Предположительно, причиной взрыва могло стать возгорание на складе.