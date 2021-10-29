Самыми популярными направлениями среди выпускников школ оказались экономика, управление и IT

Среди самых популярных учебных заведений оказались НИУ ВШЭ (13%), МГУ (12%) и РАНХиГС (10%) Фото: Александр ГЛУЗ

Специалисты образовательной компании Maximum Education выяснили, что самыми популярными направлениями для поступления в вузы среди одиннадцатиклассников оказались экономика и управление (15%), а также компьютерные и информационные науки (11%). Об этом в пятницу, 29 октября 2021, сообщает "Газета.ru".

Аналитики рассказали, что 57% опрошенных школьников уже определились с вузом, в который хотят поступать. 43% одиннадцатиклассников еще не выбрали учебное заведение. Среди самых популярных учебных заведений оказались НИУ ВШЭ (13%), МГУ (12%) и РАНХиГС (10%).

"40% школьников готовятся к поступлению в вуз на подготовительных курсах, 26% одиннадцатиклассников посещают репетиторов, 17% готовятся самостоятельно — смотрят видео на Youtube, используют интернет-ресурсы, читают учебники. 12% не посещают дополнительные занятия и занимаются подготовкой в школе", - заявили в компании.

Ранее в Госдуме предложили сделать обучение в высших учебных заведениях страны более доступным для малообеспеченных граждан. Добиться этого, как считают авторы инициативы, вполне реально, установив предельно допустимый потолок годовой цены, передает "Свободная пресса".