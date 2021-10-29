Суд приговорил блогера Пыжа к пяти годам колонии за незаконный доступ к гостайне

Блогер был известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мосгорсуд приговорил блогера Андрей Пыжа к пяти годам лишения свободы за незаконный сбор средств, составляющих государственную тайну. Он рассказывал свои подписчикам о разных заброшенных локациях, занимался сталкерством, т.е. проникновением в запрещенные места. Пыж снял много роликов из Припяти и Чернобыля, а также проникал на уже закрытые предприятия по стране.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, Андрей Пыж осужден за незаконное получение, распространение и перемещение за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну. С декабря 2018 года по август 2020 года блогер незаконно получил сведения о конструктивных особенностях и технических системах некоторых режимных объектов в Московском регионе.

Андрей Пыж будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, узнать подробности дела против Пыжа не представляется возможным - оно засекречено, поскольку касается гостайны. Даже в картотеке судебных актов, к которой имеет доступ любой пользователь интернета, на деле блогера стоит пометка "Публикация запрещена",