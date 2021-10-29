Степень износа автобусов в Нижнем Новгороде составляет 43%

В последние годы было закуплено свыше 300 автобусов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В настоящее время на балансе муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» находится 960 автобусов. Степень их износа составляет 43%.

- Ежедневно на линии выходит больше 450 автобусов, - сообщает NewsNN со ссылкой на НПАТ. - В ремонте и в ожидании ремонтных работ находятся 283 единицы транспорта.

В последнее время в городе идет активное обновление подвижного состава предприятия. В частности, в 2019-м году был закуплен 201 автобус, в 2020-м – 93 автобуса, в 2021-м году – 20 автобусов.

Напомним, ранее мы писали о перспективах развития наземного электротранспорта в Нижнем Новгороде. По данным предприятия, сейчас в парке «Нижегородэлектротранса» насчитывается 280 трамваев и 220 троллейбусов. В частности, это старые трамваи и троллейбусы, безвозмездно полученные из Москвы. И хотя они были сделаны еще в 1987-м году, они смогут прослужить в Нижнем Новгороде еще около шести лет. После чего их отдадут в металлолом.