Депутат Госдумы усомнилась в законности требований "Росгосстраха" к семье погибшего подростка

Яна Лантратова / Фото: личная страница в Instagram

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру РФ и к уполномоченному по правам человека с призывом дать оценку действиям копании "Росгосстрах", которая требует с родителей погибшего под поездом 15-летнего 400 тысяч рублей. Об этом народная избранница написала на своей странице в Instagram.

В ноябре 2019 года в подмосковном Солнечногорске школьника насмерть сбила электричка, когда он переходил железнодорожные пути по наземному переходу. Мальчик был в наушниках, и не услышал приближающегося поезда.

После этого родителям ребенка направили досудебную претензию с требованием компенсировать ущерб "за поврежденный поезд".

"В "Россгострахе" объяснили, что школьник нарушил правила нахождения у железнодорожных путей и что несовершеннолетние с 14 лет сами несут ответственность за причиненный вред, - написала Лантратова. - Таким образом, обязательства перед страховой компанией в результате возникли у законных представителей погибшего подростка".

Лантратова принесла соболезнования родителям погибшего мальчика, а финансовые требования к ней назвала "циничными и бесчеловечными".