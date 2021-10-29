Премьер Польши обвинил Евросоюз в «дефиците демократии» Фото: REUTERS

Институты Евросоюза испытывают «дефицит демократии», считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Институты в Брюсселе и Люксембурге отличаются дефицитом демократии», – приводит заявление политика Welt.

По словам Моравецкого, Польша не намерена покидать Евросоюз и является его «лояльным членом». Польская нация привержена «идее свободы, демократии и европейской идее», отметил он, заявив, что в Европе трудно найти страну, более привязанную этим ценностям.

Премьер добавил, что уважение к законодательству ЕС не означает верховенства европейского права над конституцией Польши.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что решение КС Польши о превосходстве польского права над европейским – это провокация против ЕС. Позже Брюссель пригрозил Варшаве ограничением финансирования из-за отказа признать верховенство закона ЕС.

Моравецкий говорил, что вступление Польши в Евросоюз – это одно из важнейших событий десятилетий, и страна не собирается выходить из ЕС.