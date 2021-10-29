ВОЗ призвала Европейские страны не закрывать школы ради борьбы с коронавирусом

ВОЗ предлагает не закрывать школы в странах Европы, а чаще мыть руки. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ) призвало правительства стран континента применять закрытие школ только как чрезвычайную меру профилактики распространения COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе ЕРБ, опубликованном в пятницу 29 октября на сайте регионального бюро.

Европа – единственный регион ВОЗ, где уже четыре недели подряд увеличивается распространение ковида. В третьей неделе октября на европейские страны пришлось 57 процентов от всех новых случаев обнаружения ковида в мире.

На этом фоне в двух европейских странах рассматривают переход на дистанционное обучение, семь стран – полное или частичное закрытие школ.

«Повсеместное закрытие школ в прошлом году нарушило процесс образования миллионов детей и подростков и принесло больше вреда, чем пользы. Особенно пострадали психическое и социальное благополучие детей. Мы не можем повторять одни и те же ошибки», - заявил глава ЕРБ Ханс Клюге.

ВОЗ рекомендует не закрывать школы, но расширять спектр профилактических мер, таких как физическое дистанцирование, регулярное проветривание классов, расширенный доступ к тестированию, масочный режим и частое мытье рук.

В то же время в 13 регионах России наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С 22 по 29 октября 2021 отрицательная динамика зафиксирована во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Кабардино-Балкарской республике, Алтае, Бурятии, Дагестае, Марий Эл, Северной Осетии и Приморском крае.