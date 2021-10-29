Саакашвили отказался от приема лекарств и медпомощи грузинских врачей

Михаил Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, голодающий в тюрьме грузинского города Рустави, отказался принимать лекарства и получать медицинскую помощь со стороны консилиума врачей министерства здравоохранения страны.

Соответствующее решение осужденный политик аргументировал тем, что администрация тюрьмы ужесточила правила его встреч с адвокатами.

"Я сегодня завершаю это сотрудничество, благодарен членам консилиума. Очень жаль, что правительство не прислушалось к их основной рекомендации, - написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook. - По истечении этого дня я больше не буду получать лекарства от голода и больше не буду сдавать анализы".

Напомним, Михаила Саакашвили задержали 1 октября. Против него возбуждено четыре уголовных дела, по двум из них уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года.

19 октября консилиум врачей министерства здравоохранения Грузии рекомендовал госпитализировать бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили из-за угрозы осложнений.

Незадолго до этого врач политика Николоз Кипшидзе сообщал, что Саакашвили слаб и с трудом передвигается. Также медик отметил, что Саакашвили не намерен прекращать голодовку.