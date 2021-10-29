Полиция задержала трех кибермошенников, похитивших у россиян 150 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали трех телефонных мошенников, похитивших у россиян 150 миллионов рублей.

Как рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники координировали работу нескольких групп, составленных из сотрудников колл-центров. Они звонили россиянам от имени представителей службы безопасности банка и сообщали о якобы совершенных операциях по их счетам. Также в состав групп входили те, кто занимался обеспечением перечисления средств потерпевших на счетаинтернет-магазинов, откуда деньги выводились через криптокошельки в криптовалюту.

Правоохранителями задержаны жители Московской, Калининградской и Новосибирской областей. Полиции удалось установить уже 1 026 случаев кибермошенничества. Задержанные арестованы, четвертый организатор преступной группы объявлен в розыск.

Как писал сайт kp.ru, ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества при переписи населения.