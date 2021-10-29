Билл Гейтс заявил, что отказ от атома приведет к проблемам с энергоснабжением

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс Фото: REUTERS

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс дал прогноз будущего, в котором страны могут отказаться от использования атомной энергетики. По его мнению, это может привести к негативным последствия.

Как сообщил Гейтс в интервью изданию Handelsblatt, такой шаг может привести к серьезным проблемам с электроснабжением - например, росту цен на электроэнергию и трудности с ее поставками.

"Их (атомных реакторов) отключение затруднит обеспечение надежных поставок (электроэнергии) и выгодных цен", - заявил Гейтс.

Он призвал проверять затраты и надежность каждого решения, которое рассматривается в связи с этой темой.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюзу предложили использовать атомную энергию, чтобы выйти из энергетического кризиса. Такое заявление сделал 26 октября министр инфраструктуры председательствующей в Совете стран ЕС Словении Ерней Вртовец. Энергии из возобновляемых источников для достижения энергонезависимости Евросоюзу недостаточно, считает он.