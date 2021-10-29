СК займется делом о незаконной охоте и проверит причастность депутата Рашкина

Следователи проверят причастность к незаконной охоте депутата Госдумы Валерия Рашкина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области, возбужденного после задержания депутата Госдумы России от КПРФ Валерия Рашкина с тушей лося в автомобиле, займутся следственные органы СУ СКР по региону, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующее решение принято в связи с большим общественным резонансом.

"Согласно материалам уголовного дела, 29 октября 2021 года около 2 часов 30 минут на открытом участке местности в четырех километрах от р.п. Лысые Горы Лысогорского района в нарушение действующего законодательства и без получения соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов была совершена незаконная добыча одной особи дикого животного (лося)", - уточнили в региональном следственном управлении.

Следователи совместно с полицейскими проведут комплекс оперативных действий, чтобы установить лиц, совершивших незаконную охоту с крупным ущербом, а также проверить причастность к этому депутата Рашкина.

Как ранее писал сайт kp.ru, Валерия Рашкина задержали в Саратовской области за управление автомобилем в нетрезвом виде, а в машине обнаружили тушу убитого лося.

Правоохранительные и природоохранные ведомства должны разобраться в ситуации с задержанием депутата, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 29 октября, отвечая на вопрос журналистов.