МИД Польши вызвал посла Бельгии в Варшаве из-за слов премьер-министра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерство иностранных дел Польши вызвали посла Бельгии в Варшаве из-за слов бельгийского премьер-министра Александра де Кро в адрес главы польского правительства Матеуша Моравецкого.

Как передает агентство РАР, причиной стала реакция бельгийского премьера на заявление с главы польского правительства о том, что Европейская комиссия «приставляет пистолет к виску» Польше. Моравецкого назвал намерение урезать финансирование Варшавы из фондов Евросоюза третьей мировой войной. Де Кро счел такие заявления провокационными.

«Тем, кто дает провокационные интервью и считает, что объявление новой мировой войны на страницах Financial Times политически необходимо для них, я хотел бы сказать одно: вы ведете очень опасную игру. Вы играете с огнем, когда выходите на путь войны с вашими европейскими партнерами только для того, чтобы выиграть что-то в национальных и внутрикоалиционных спорах», - заявил бельгийский премьер, обращаясь к польскому коллеге.

Напомним, 27 октября, суд Евросоюза обязал Польшу каждый день выплачивать по 1 миллиону евро штрафа за отказ приостанавливать действие национального законодательства. Согласно этому решению, платить необходимо до того момента, пока Варшава не прекратит работу Дисциплинарной палаты польского Верховного суда. В Минюсте республики назвали это шантажом и узурпацией, а заместитель министра юстиции Марчин Романовский заявил, что страна должна игнорировать решения суда ЕС.