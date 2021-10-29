В Бугульме водитель иномарки сбил пенсионерку, попытался скрыться и снова сбил человека

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 28 октября, в Бугульме 40-летний водитель автомобиля «Gelly», по предварительным данным, сбил около пешеходного перехода 75-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, а водитель иномарки поспешил скрыться.

По словам свидетелей, во время своего бегства лихач совершил наезд на молодую девушку. Но даже после этого он не остановился. Эти гонки для него закончились лишь, когда машина на скорости врезалась в другой автомобиль, который ехал навстречу.

По утверждениям очевидцев, водитель, сбивший двух людей, был в состоянии алкогольного опьянения, а, возможно, еще и под наркотиками, сообщает Inkazan.

- Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили на это в местном ГИБДД.

Также в ведомстве отметили, что по факту смертельного наезда на пенсионерку ведется следствие.