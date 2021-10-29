Власти Москвы оценят эффект от нерабочих дней после их завершения

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эффект от введения в городе нерабочих дней в связи с пандемией коронавируса можно будет оценить после их завершения. Глава столицы надеется, что вскоре город сможет снова жить обычной жизнью.

"Как эта мера повлияет, посмотрим по истечении нерабочих дней. Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, насколько эффект дали нерабочие дни. Надеемся, что после этого мы будем нормально работать, и город будет жить обычной жизнью", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

По словам градоначальника, большинство организаций в Москве соблюдают установленный режим. Нарушителей же вычисляют и выписывают административные штрафы.

Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у нее вызывают беспокойство туристические поездки, запланированные многими россиянами на нерабочие дни.