Путин: Россия и Финляндия в 2021 году способны преодолеть урон экономическим связям от пандемии

Путин: Россия и Финляндия в 2021 году могут преодолеть урон экономическим связям от пандемии Фото: ТАСС

Урон, нанесенный экономическим связям России и Финляндии пандемией коронавирусной инфекции, может быть преодолен в текущем году. Такое заявление в пятницу, 29 октября, сделал российский президент Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё.

«Мы поговорим сегодня по всему комплексу отношений, но в начале хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который нанес [коронавирус] нашим отношениям в сфере экономики», - сказал российского лидер.

Путин отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года товарооборот между Россией и Финляндией вырос на 21 процент.

Как писал сайт kp.ru, Путин также допустил возобновление железнодорожного сообщения с Финляндией в конце 2021 года. Глава государства обратил внимание на то, что пандемия коронавируса нанесла большой ущерб туристической отрасли.