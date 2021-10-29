В Москве спрос на аренду элитного жилья среди иностранцев вырос на 35%

Наибольшее число таких иностранных работников зафиксировали среди представителей Южной Кореи (35%) и Японии (25%) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты агентства недвижимости Point Estate рассказали, что Спрос на аренду элитной жилой недвижимости в Москве с июля по сентябрь среди иностранцев вырос на 35% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

"По нашим прогнозам, если локдаун в Москве будет краткосрочным, то он не отразится на спросе на аренду элитной недвижимости в столице со стороны иностранных клиентов. В этом случае активность арендаторов будет высокой до середины декабря, а ближе к новогодним праздникам пойдет на спад", - рассказала изданию Lenta.ru представитель Point Estate Татьяна Леонова.

Наибольшее число таких иностранных работников зафиксировали среди представителей Южной Кореи (35%) и Японии (25%).

Специалисты из "Мир квартир" предоставили "Российской газете" результаты исследования, в котором говорится, что аренда квартир-студий и малогабаритных однушек в России за год подорожала в среднем на 11% - до 13 тысяч рублей в месяц. Заметнее всего цены росли в Сочи, Магнитогорске и Улан-Удэ.

Ранее частный риелтор Игорь Аршинов рассказывал, как обезопасить пожилых родственников от мошенничества с квартирами.

"Подобные ограбления случаются довольно часто. И не только после звонка "службы безопасности банка" или "полиции". Очень часто такое случается после звонка из «соцзащиты", где вежливые "работники" предлагают "помощь", из-за которой пенсионер оказывается без квартиры", - заявил специалист RT.