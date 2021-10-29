Умер Борис Гайдар, бывший главный военный нейрохирург

Борис Гайдар. Фото: Юрий Белинский/ТАСС

В пятницу, 29 октября, на 76-м году жизни умер бывший начальник Военно-медицинской академии, разработавший современную доктрину оказания нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов, Борис Гайдар. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила пресс-служба Военно-медицинской академии имени Кирова.

«Скончался выдающийся нейрохирург, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии России и премии правительства Российской Федерации, академик Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Борис Гайдар стал пионером в разработке современных принципов оказания специализированной нейрохирургической помощи в Вооруженных силах, как в мирное, так и военное время. Кроме того, подчеркивается его вклад в подготовку научных кадров. В Военно-медицинской академии сообщили, что под руководством Бориса Гайдара, а также при его научном консультировании было подготовлено около 30 докторских и кандидатских диссертаций.