Глава движения "Ветераны России" заявил, что проверку телеканала "Муз-ТВ" организовали по их просьбе

Компании грозит крупный штраф или приостановка работы на 90 суток за гей-пропаганду Фото: Борис КУДРЯВОВ

Глава движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов в беседе с "Газетой.ru" заявил, что проверку на гей-пропаганду телеканала "Муз-ТВ" организовали по их просьбе.

"Компания "блогеров-артистов" ради хайпа переходит все границы моральных и этических норм. Они транслируют поведение вседозволенности и безнаказанности! Безусловно, записи эфира должны быть проанализированы на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - заявил он.

Резяпов добавил, что помимо проверки эфира телеканала, организация попросила участников премии "Муз-ТВ" привлечь к принудительным работам на срок до одного года, либо лишению свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении МУЗ-ТВ по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала, передает RT.

Компании грозит крупный штраф или приостановка работы на 90 суток. Административный протокол против телеканала рассмотрит Басманный суд Москвы 17 ноября 2021 года, сообщает телеканал "360".