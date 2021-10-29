Экс-президенту Польши Леху Валенсе предъявлено обвинение в даче ложных показаний

Лех Валенса Фото: REUTERS

Комиссия по расследованию преступлений против польского народа Института национальной памяти (ИНП) предъявила лауреату Нобелевской премии мира, бывшему президенту Польши Леху Валенсе обвинение в даче ложных показаний о его сотрудничестве со спецслужбами во времена Польской народной республики (ПНР). Об этом сообщил Институт национальной памяти страны.

«Лех Валенса был обвинен в даче ложных показаний, которые должны были служить доказательством в уголовном процессе о подделке оперативных документов Службы безопасности 1970-1976 годов в ущерб его интересов, и был допрошен в качестве подозреваемого», - говорится в сообщении, где уточняется, что экс-президент не признал себя виновным и отказался дать какие-либо объяснения.

Речь идет о показаниях, которые Лех Валенса дал в 2016 году, когда Институт национальной памяти Польши представил сборник материалов, указывающих на агентурное прошлое бывшего президента страны. Среди бумаг было дело тайного агента, который работал под псевдонимом Болек, и написанное от руки обязательство о сотрудничестве, подписанное «Лех Валенса "Болек"».

Сам Валенса ни раз называл «папку Болека» фальшивкой, сфабрикованной коммунистическими властями для того, чтобы скомпрометировать его во время роста популярности известного профсоюза «Солидарность».

В институте указали на заключение экспертов в области почерковедения и «соответствующие доказательства, которые показали, что документы, обнаруженные в файлах секретного сотрудника Службы безопасности под псевдонимом "Болек", включая обязательство сотрудничать со Службой безопасности, квитанции о получении денег и отчеты разведки, настоящие».

Дача ложных показаний в Польше является уголовным преступлением. За такое правонарушение грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до восьми лет.