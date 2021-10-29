«Газпром» достиг планового уровня объемов газа в хранилищах России Фото: REUTERS

Объемы резервного газа в подземных хранилищах (ПХГ) России достигли планового уровня, сообщила компания «Газпром».

В настоящее время в российских ПХГ находится 72,638 миллиарда кубометров газа. Закачка топлива в хранилища продолжится до 8 ноября 2021, говорится на сайте холдинга.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в подземные хранилища России нарастить объемы закачки голубого топлива в ПХГ Европы, в частности в Австрии и Германии. Также российский лидер отметил, что сложная ситуация на энергетическом рынке Европы создает некоторые риски и для России, поскольку она тесно связана с европейскими странами экономически.

Напомним, «Газпром» намерен накопить рекордный объем запасов голубого топлива в подземных хранилищах, чтобы восполнить отобранный минувшей зимой и создать оперативный резерв в 72,638 миллиарда кубометров как для нужд России, так и для поставок зарубежным потребителям.