Госдеп США предупредил об опасности мирового кризиса из-за ситуации на энергетических рынках

Кризис может начаться с приходом зимы, считают в США Фото: REUTERS

Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин выразил обеспокоенность из-за ситуации на международном энергетическом рынке. По его мнению, она может перерасти в общемировой кризис.

По мнению Хокстинга, на данный момент происходящее в энергетической сфере оценивается как критическая ситуация, пишет ТАСС.

"Мы беспокоимся, что это может перерасти в настоящий кризис, продолжающийся кризис глобального масштаба с началом зимы", - заявил сотрудник Госдепартамента.

Хостинг призвал все страны, заинтересованные в своей энергетической безопасности, начать совместную работу над ситуацией. Вместе, считает представитель Госдепа, государства смогут избежать дальнейшего обострения вопроса.

Как ранее писал сайт kp.ru, через пять – семь лет в мире произойдет новый энергетический кризис. С таким прогнозом выступил замминистра энергетики России Павел Сорокин. Причина, по его мнению, кроется в недофинансировании отрасли в последние годы.