Специалист по акушерству Шмаков назвал оптимальный срок для вакцинации беременных – 12-14 недель

Беременным женщинам лучше всего прививаться на сроке 12-14 недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация беременных женщин допускается на любом сроке, но оптимальным считается прививаться на сроке 12-14 недель. Об этом заявил главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков, выступая на круглом столе на тему «Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить».

«Желательно вакцинироваться до беременности, но если нет, то можно во время беременности, после 12 недель вообще никаких нет сложностей. Дело всё в том, что наиболее тяжело протекает COVID-19 — это третий триместр, поэтому чтобы сформировать иммунитет до третьего триместра, начиная с 12–14 недель можем смело вакцинировать беременных женщин», — цитирует Шмакова «Известия».

Роман Шмаков отметил, что беременным женщинам не нужно проходить никаких дополнительных обследований перед вакцинацией от COVID-19. Также он уточнил, что тех, кто сделал прививку во время беременности, не отмечалось повышение частоты выкидышей или других осложнений.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией среди беременных женщин в России стало вдвое больше по сравнению с прошлым годом.