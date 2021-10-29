В Ереване от COVID-19 умер месячный младенец

Младенец умер от коронавирусной инфекции в Ереване. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В четверг, 29 октября, в Ереване от COVID-19 умер младенец, которому был всего месяц от роду. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.

«Сегодня утром в отделении реабилитации новорожденных университетской больницы «Мурацан» зарегистрирована биологическая смерть», - написала Даниелян.

Младенец с коронавирусной инфекцией поступил в медучреждение 19 октября. 26 октября малыша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Прислушайтесь к специалистам, сделайте прививку и защитите членов своей семьи от этой болезни», - пишет Шушан Даниелян.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте детской смертности от COVID-19 в российской столице.

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», - сказал Собянин.