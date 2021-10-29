Haberturk: Эрдоган не пригласил праздновать День Республики послов десяти стран, критиковавших турецкие власти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не пригласила на мероприятия по случаю Дня Республики послов 10 стран, которые критиковали местные власти. Ранее они опубликовали совместное заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой. В Турции его судят за попытку госпереворота.

Как сообщает телеканал Haberturk, официальная часть мероприятий в День Республики пройдет в президентском дворце Эрдогана. Туда были приглашены как политики, так и дипломаты, и представители бизнес-сообщества Турции и других стран. Однако послов США, Германии, Дании, Франции и других стран, критиковавших власти, на праздник не позвали. Администрация Эрдогана не отправила им никаких приглашений.

Как ранее писал сайт kp.ru, 23 октября послов 10 стран в Турции вызвали в турецкое внешнеполитическое ведомство, где напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Эрдоган же объявил их персонами нон-грата и намеревался выслать из страны.