США расширили санкции в отношении Ирана Фото: REUTERS

Вашингтон расширил санкционный список в отношении Ирана. Ограничения расширяются на четырех иранцев и две базирующиеся в Иране компании. Об этом сообщается на сайте Министерство финансов Соединенных Штатов.

Несколько дней назад министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о необходимости разморозки Вашингтоном 10 млрд долларов иранских активов.

Напомним, ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон готов снять с Тегерана те санкции, которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Однако позже Госдеп США исключил полное снятие санкций с Ирана. Соединенные Штаты назвали неприемлемыми полный отказ от ограничений, введенных после 2017 года, в отношении Тегерана.