Захарова заявила, что Россия не шантажирует другие страны с помощью газа

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого о том, что Россия якобы использует газ для шантажа с целью принятия членами ЕС выгодных ей решений. Захарова опровергла эти слова.

Российский дипломат напомнила, что в Бельгии уже назвали опасными такие заявления, так как они заставляют выходить "на путь войны с европейскими партнерами" ради внутриполитических побед. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

"Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества. О чем прекрасно знают и в ЕС, и непосредственно в Польше", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, энергетический кризис в Европе не был спровоцирован Россией, считают в Государственном департаменте Соединенных Штатов. На сложившуюся на европейском рынке энергоносителей ситуацию повлияли нескольких факторов, заявил представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.