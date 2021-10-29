Юрист объяснил, что в некоторые из нерабочих дней россиянам можно шуметь и делать ремонт

В некоторые из нерабочих дней можно и стены посверлить, объяснили юристы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В нерабочую неделю россияне могут не только смотреть сериалы и гулять в безлюдных местах, но и заняться ремонтом. Даже шумные работы в некоторые из объявленных нерабочими из-за эпидемиологической обстановки дней выполнять можно, рассказал РИА Новости управляющий партнер юридической компании "Генезис" Артем Денисов.

«Праздником является только 4 ноября, шуметь в этот день нельзя. Также запрещено делать это в классические выходные, то есть в субботу и воскресенье. Установленный для праздничных дней запрет не распространяется на нерабочие дни (29 октября, 1–3 ноября)», - считает Денисов.

Юрист напомнил, что в этом году пятница, 5 ноября, считается выходным днем, а значит, и в этот день шуметь запрещено.

Другого мнения придерживается управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин. Он отметил, что в законодательстве еще не детализировано понятие нерабочих дней, но корректным будет приравнять все их к выходным.

«Если следовать духу закона, то в отношении ремонтов корректно в эти дни придерживаться правил выходного дня», - заявил юрист.

Юристы напомнили, что существуют и региональные правила, регламентирующие, когда можно делать шумный ремонт. Так, в Москве шуметь можно только в будни до 19 часов с перерывом с 13.00 до 15.00.

Впрочем, вряд ли многие москвичи захотят потратить «ковикулы» на ремонт. Синоптик Евгений Тишковец пообещал им в первую неделю ноября дополнительное бабье лето – теплое и сухое.