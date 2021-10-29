Байден поставил рекорд по продолжительности беседы с Папой Римским Франциском среди президентов США

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

В пятницу, 29 октября, состоялась частная аудиенция между Папой Римским Франциском и президентом США Джо Байденом. Американский лидер общался с понтификом дольше, чем его предшественники на посту президента.

Беседа Папы Римского и Байдена в библиотеке Апостольского дворца продлилась час 15 минут, т. е. стала рекордной по продолжительности. С Бараком Обамой понтифик общался 50 минут, с Дональдом Трампом во время его президентства - всего 30 минут.

В ходе беседы Байден и Папа Римский обсуждали, какие усилия нужно приложить для защиты планеты и укреплению санитарной безопасности. Также темами для диалога стали проблема беженцев, помощь мигрантам, защита прав человека, свобода вероисповедания и мысли. Как пишет ТАСС, во время приветствия Байден сказал Франциску, что тот - самый большой борец за мир, которого он когда-либо знал.

Как ранее писал сайт kp.ru, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск готовятся провести личную встречу. О дате, когда она состоится, будет объявлено незадолго до события.