Microsoft стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией 2,46 трлн долларов Фото: REUTERS

Американская корпорация Microsoft стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией около 2,46 трлн долларов, опередив Apple, капитализация которой оценивается примерно в 2,41 трлн долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу, 29 октября.

После публикации данных квартальной отчетности вечером в четверг, 28 октября, стоимость акций Apple падает почти на 4 процента. Объем выручки компании оказался ниже, чем средний уровень, который ранее предсказывали аналитики. Тем временем, акции Microsoft пошли вверх и выросли примерно на 1 процент. Отчетность корпорации, опубликованная на этой неделе, свидетельствуют об уверенных темпах развития компании.

Microsoft является транснациональной компанией, которая является одной из самых крупнейших в мире производителей программного обеспечения. Штаб-квартира корпорации расположена в американском городе Редмонд (штат Вашингтон). Как писал сайт kp.ru, в конце июня уровень рыночной капитализации Microsoft превысил отметку в два триллиона долларов