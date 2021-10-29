Путин поручил Мурашко отправиться в регионы РФ с критической ситуацией по коронавирусу

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в российские регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, для оказания помощи медицинским работникам. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», - заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшилась в 13 российских регионах. Она также отметила, что в России наметилась негативная ситуация с волной распространения COVID-19 и призвала соблюдать все ограничительные меры в нерабочие дни для того, чтобы сбить ее.