Песков рассказал, какие темы на встрече обсудили президенты России и Финляндии

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие темы обсудили российский глава Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Их встреча состоялась в пятницу, 29 октября, в рамках рабочего визита иностранного лидера в Россию.

По словам Дмитрия Пескова, темами для обсуждения стали отношения России и Евросоюза, ситуация на Украине и вопросы безопасности на Балтике. Также Владимир Путин и Финляндии Саули Ниинистё подробно проговорили все аспекты российско-финляндского сотрудничества.

Наконец, еще одной важной темой для обсуждения стала тема пандемии коронавирусной инфекции.

"Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который он (коронавирус) нанес нашим отношениям в сфере экономики", - заявил Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, ключевые решения саммита G20 в Риме, в котором в режиме видеоконференции примет участие российский лидер Владимир Путин, зафиксируют в итоговой декларации.