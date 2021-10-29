Голикова сообщила, что смертность в России в сентябре 2021 года выросла на 18,3%

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертность в России в сентябре текущего года выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Такую статистку в пятницу, 29 октября, привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уточнив, что из общего прироста более 100% приходится на смертность от коронавирусной инфекции.

«По официальным данным Росстата, смертность в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 18,3% … Из общего прироста смертности в сентябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19», - заявила вице-премьер, отметив, что в январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года смертность выросла на 18,8%.

Голикова также сообщила, что смертность от других заболеваний снизилась на 1,8%.

Напомним, сегодня, 29 октября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице выросла детская смертность от коронавирусной инфекции. Ранее Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в стране медики зарегистрировали 1 163 смертей от коронавирусной инфекции. С начала пандемии было выявлено 236 220 летальных исходов.