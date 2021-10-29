Дополнительные поставки вакцин "Спутник Лайт" в регионы РФ организуют в ближайшую неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дополнительные поставки однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в российские регионы будут организованы в ближайшую неделю. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, отметив, что запаса двухкомпонентных вакцинных препаратов в субъектах достаточно.

В ведомстве заявили, что на сегодняшний день в регионах страны увеличилось число желающих пройти вакцинацию от COVID-19, и в связи с этим в субъектах вырос объем потребления вакцин, в том числе предназначенного для повторной вакцинации препарата «Спутник Лайт».

«На данный момент в субъектах РФ имеется достаточный запас двухкомпонентных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю», - говорится в заявлении министерства.

Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о планах по производству вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». По его словам, в следующем году будет создано препаратов в количестве, достаточном для использования одним миллиардом человек.