Суд США утвердил приговор Тинькову в рамках сделки со следствием

Олег Тиньков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Суд Северного округа штата Калифорния приговорил российского бизнесмена Олега Тинькова в рамках сделки со следствием.

Судья посчитал, что нет необходимости назначать российскому бизнесмену наказание, связанное с тюремным заключением. Согласно принятому решению суда, Тиньков приговорен к одному году под надзором и выплате штрафа в размере 100 тысяч долларов. При этом назначенный год под надзором не предполагает пребывания на территории США.

Ранее Олег Тиньков в рамках сделки согласился заплатить налоги, проценты по ним и штраф в размере 449 млн долларов.

Напомним, бизнесмена обвинили в том, что он предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, когда не отчитался о доходах от продажи недвижимости. Российский предприниматель признал вину по одному из обвинений о неуплате налогов в США.