Путин заявил о необходимости выдавить жуликов из рыбной и лесной отраслей в России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным сообщил о необходимости выдавить жуликов из рыбной и лесной отраслей, глава финразведки пообещал доложить о результатах.

«Выдавить жуликов. … Лесная отрасль и рыбная», - сказал российский лидер.

В свою очередь Чиханчин подтвердил, что этих две отрасли являются самыми криминальными на сегодняшний день. «Эта задача стоит, самая главная. Она здесь отмечена. В следующий раз обязательно постараюсь доложить о результатах … Работаем с рабочими группами, совместно с ведомствами работаем, пытаемся навести порядок», - заявил глава Федеральной службы по финмониторингу.

Напомним, ранее директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин рассказал, что дроны помогут бороться с нелегальным отловом рыбы в России. По его словам, данную технологию могут внедрить в ближайшие пять лет.