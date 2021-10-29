Глава Росфинмониторинга сообщил, что террористы используют валюты в компьютерных играх для покупки оружия

Глава Росфинмониторинга сообщил, что террористы используют внутренние валюты в компьютерных играх для покупки оружия Фото: REUTERS

Террористы используют внутренние валюты в компьютерных играх для покупки оружия. Об этом рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 29 октября.

Глава ведомства также сообщила, что Росфинмониторинг совместно с другими правоохранительными органами пресек финансовую деятельность свыше 15 тысяч человек, причастных к терроризму, а более 800 из них являются иностранцами.

«За последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 тысяч террористов, из них порядка 850 - это иностранные граждане. Блокируются почти 100 процентов активов всех лиц, имеющих отношение к терроризму»,- заявил он.

Чиханчин отметил, что данная работа ведется во взаимодействии с Национальным антитеррористическим комитетом и другими правоохранительными структурами.

Как писал сайт kp.ru, в ходе встречи Путин заявил о необходимости выдавить жуликов из рыбной и лесной отраслей в России. Чиханчин, в свою очередь, подтвердил, что этих две отрасли являются самыми криминальными.