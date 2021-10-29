МИД РФ раскритиковал требование США о выдворении еще 55 российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон требует, чтобы ещё 55 российских дипломатов и административных работников покинули США в ближайшие месяцы, и обстановка на дипломатическом «фронте» усугубится. Такое заявление в пятницу, 29 октября, сделали в официальный представителя Министерстве иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Дипломат заявила, что Москва Россия вновь предлагает Вашингтону остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный, честный разговор по всем «раздражителям» в двусторонних отношениях. «Вашингтону предпочтительный для нас вариант с выходом на полное встречное обнуление всех накопившихся в последние годы ограничений хорошо известен», - отметила она.

Захарова заявила, что на каждый враждебный шаг Соединенных Штатов в вопросе работы диппредставительств последует соразмерный, но не обязательно симметричный ответ. По ее словам, ничто не мешает американской стороне заполнить квоту в 455 человек на численность дипломатического персонала в России, включая столь востребованных консулов.