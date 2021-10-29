Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саудовская Аравия отозвала своего посла в Ливане для консультаций, а также потребовала от ливанского посла в Эр-Рияде покинуть королевство.

"Королевство отозвало посла в Ливане, потребовало от посла Ливана в королевстве покинуть страну в течение 48 следующих часов и решило приостановить импорт из Ливана в королевство", - говорится в сообщении саудовский государственного телеканал Al-Ekhbariya.

Ранее министр информации Ливана Георг Кордахи в интервью телеканалу Al Jazeera назвал действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене агрессией, и заявил, что а повстанцы из группировки «Ансар Алла» вынуждены обороняться. После появления данного интервью глава ливанского ведомства сообщил, что оно было снято еще в августе, до его назначения министром. Премьер-министр Ливана Наджиба Микати заявил, что подобные высказывания «неприемлемы и не представляют официальную позицию правительства, особенно касаемо йеменского вопроса и отношений между Ливаном и арабскими братьями».