Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире29 октября 2021 21:41

Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну

Эр-Рияд отозвал своего посла в Ливане для консультаций
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну

Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саудовская Аравия отозвала своего посла в Ливане для консультаций, а также потребовала от ливанского посла в Эр-Рияде покинуть королевство.

"Королевство отозвало посла в Ливане, потребовало от посла Ливана в королевстве покинуть страну в течение 48 следующих часов и решило приостановить импорт из Ливана в королевство", - говорится в сообщении саудовский государственного телеканал Al-Ekhbariya.

Ранее министр информации Ливана Георг Кордахи в интервью телеканалу Al Jazeera назвал действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене агрессией, и заявил, что а повстанцы из группировки «Ансар Алла» вынуждены обороняться. После появления данного интервью глава ливанского ведомства сообщил, что оно было снято еще в августе, до его назначения министром. Премьер-министр Ливана Наджиба Микати заявил, что подобные высказывания «неприемлемы и не представляют официальную позицию правительства, особенно касаемо йеменского вопроса и отношений между Ливаном и арабскими братьями».