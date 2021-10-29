Путин проведет серию военных совещаний на следующей неделе в Cочи

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в начале ноября текущего года проведет в Сочи традиционную серию военных совещаний. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Эти совещания будут на следующей неделе», - приводит ТАСС слова представителя Кремля, который таким образом ответил на вопрос о сроках проведения осенней серии встреч главы государства в Сочи с руководством оборонно - промышленного комплекса и Вооруженных сил России.

Ранее Путин на встрече с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным сообщил, что планирует провести совещания в Сочи, на которых в том числе будет обсуждаться тема исполнения госконтрактов. «У нас будут совещания в Сочи. Опять будем говорить именно об этом, о стоимости изделий», - заявил глава государства.

Напомним, российский лидер традиционно дважды в год собирает руководство Министерство обороны России, а также ключевых предприятий оборонно - промышленного комплекса и главных конструкторов этих предприятий. Последняя серия таких совещаний прошла в мае этого года.