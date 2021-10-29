Разведка США заявила, что Китай не разрабатывал коронавирус как биооружие Фото: Мария ЛЕНЦ

Разведка США полагает, что Китай не разрабатывал коронавирусную инфекцию в качестве биологического оружия, а также скептически относится к утверждениям, что COVID-19 был обнаружен ранее ноября 2019 г за пределами КНР.

В докладе американской разведки о происхождении коронавируса говорится, что, по оценке разведсообщества, вирус не был генетически модифицирован. Разведка США считает, что Китай заранее не знала о вспышке COVID-19.

«Мы считаем, что вирус не является результатом разработки биологического оружия и большинство ведомств (разведки) считают, с низким уровнем уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был генно модифицирован», - говорится в докладе о происхождении коронавируса.

При этом Разведка США не отдает предпочтения ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавирусной инфекции: естественной или лабораторной. Тем не менее, одна из спецслужб США придерживается мнения, что коронавирусная инфекция все же произошел из лаборатории Уханьского института.

Напомним, ранее член Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Мак Маккол представил доклад, в основу которого легли результаты расследования о природе происхождения COVID-19. В докладе говорилось, что коронавирус является искусственно модифицированным природным вирусом, разработанным в лаборатории Уханьского института. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал фантастикой этот доклад, отметив, что американцы основывали расследование на косвенных данных