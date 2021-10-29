ВМС США сообщили об испытании первой ступени двигателя гиперзвуковой ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные США провели успешные огневые испытания первой ступени твердотопливного двигателя гиперзвуковой ракеты. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Соединенных Штатов.

«Управление программы создания стратегических систем ВМС успешно провело вторые испытания первой ступени твердотопливного ракетного двигателя 28 октября в Промонтори (штат Юта)», - говорится в сообщении пресс-службы, где отметили, что это было сделано с целью разработки гиперзвуковой ракеты для ВМС США, а также Сухопутных сил страны.

Уточняется, что в этот раз стендовые огневые испытания «впервые включали в себя систему контроля вектора тяги твердотопливного ракетного двигателя», которая является ключевым компонентом ракетного двигателя, позволяющим ракете маневрировать в полете.

В заявлении также говорится, что позднее планируют летные испытания гиперзвуковой ракеты.