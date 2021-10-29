Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования ценами на газ со стороны России

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит свидетельств манипулирования ценами на газ со стороны России.

«У меня нет доказательств манипулирования ценами [со стороны России], и я никого не обвиняю», - заявил французский лидер в интервью изданию Financial Times.

Макрон считает, что снизить цены на энергоносители вряд ли получится, при этом европейским странам нужно избежать перебоев в поставках и дальнейшего роста цен. По его словам, для этого странам «Большой двадцатки» необходимо координировать действия производителей и потребителей энергоносителей.

Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия якобы использует газ для шантажа с целью принятия странами - членами Евросоюза выгодных для Москвы решений.

Напомним, ранее цены на газ в Европе несколько недель подряд обновляли исторический максимум. Рекорд стоимости был достигнут 6 октября 2021 года, когда голубое топливо подорожало до 1937 долларов за тысячу кубометров, но позже газ начал терять в цене. В пятницу, 29 октября, стоимость голубого топлива упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров, впервые с 17 сентября.