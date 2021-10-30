Адвокат семьи погибшего в Большом театре актера: "Перед матерью Евгения Кулеша никто даже не извинился"

Евгений Кулеш погиб во время спектакля в Большом театре Фото: СОЦСЕТИ

Мать актера Евгения Кулеша, который погиб во время спектакля в Большом театре, намерена обратиться в суд. Женщина до сих пор не получила ни одного извинения от руководства театра.

Адвокатом Андрей Алешкин, который представляет интересы пострадавшей семьи, рассказал, что после смерти Евгения, театр оплатил гроб и автобус на кладбище.

Все остальные расходы были оплачены из пенсии матери.

- Будем добиваться уголовного дела, — рассказал ФАН Андрей Алешкин. — А в рамках уголовного дела мы заявим иск по статье 44 УПК РФ. Если не будет удовлетворен, тогда уже — гражданское производство.

Юрист намерен доказать, что произошел несчастный случай на производстве. А значит, должны быть виновные в этой истории.

Версию театра про то, что актер сам нарушил технику безопасности и шагнул в опасную зону, юрист считает несостоятельной.

Правозащитник отметил, что за процессом подъема и спуска декорации должен следить специальный человек, и в случае, если он заметил кого-то на сцене под декорациями, остановить их.

- Получается, если завтра упадет люстра на зрителей — они сами виноваты? Не туда сели? — возмущается Алешкин.

Адвокат подчеркнул, что с театром нет никакой связи. Но откликнулись коллеги погибшего Евгения Кулеша. Они собрали деньги и передали женщине. Теперь ей неоткуда ждать помощи, Евгений был ее единственным кормильцем.

- Дело пытаются замять. Я <…> публично обращаюсь к Большому театру, хочу сказать, чтобы они как-то очнулись, пришли в чувство и начали взаимодействовать с родственниками, — заявил Алешкин Пятому каналу.

Трагедия случилась 13 октября, в театре давали "Садко". В правоохранительных органах сообщили, что погибший из-за шума не услышал, что ему пора было отбегать от декорации, которая стремительно опускалась на сцену.

Вес декорации составляет примерно 2 тонны, она опускалась с большой скоростью — около 1,5–2 м/с. Евгений погиб на месте, сообщает газета "Известия".